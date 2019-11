Arriva il nuovo episodio di Adrian, con ospiti Maria De Filippi e Gianni Morandi

Si rinnova questa sera, 14 novembre, l'appuntamento con Adrian, la serie ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano. Il ritorno dopo mesi di pausa non ha giovato molto in termini di ascolti. Ci riusciranno gli ospiti di questa sera, ossia Maria De Filippi e Gianni Morandi?

Il ritorno della scorsa settimana presentava le problematicità già emerse nei primi quattro episodi, come sottolineato nella nostra recensione di Adrian e anche la presenza di ospiti come Carlo Conti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti e Piero Chiambretti sono serviti a poco. La parte in studio, infatti, si è fermata al 15.41% di share, portando davanti allo schermo della televisione 3.869.000 spettatori. L'episodio della serie animata, invece, ha raccolto solo il 10.44%, per un totale di 1.859.000.



Visti i nomi coinvolti, non si può certo parlare di successo e sarà dunque interessante vedere se la regina di Canale 5 riuscirà a cambiare le sorti dello show, così come il probabile duetto tra il Molleggiato e Morandi. La curiosità è sugli argomenti che verranno trattati, ma anche su eventuali modifiche alla formula della prima parte, considerando la tiepida accoglienza riservata a questo secondo tentativo.



L'appuntamento è per questa sera su Canale 5 a partire dalle 21:20. La pagina ufficiale dello show aveva anche pubblicato un video recap di Adrian per i più smemorati.