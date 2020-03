Arriva un nuovo personaggio in The Walking Dead: ecco chi è Princess

L'episodio 10x14 di The Walking Dead, intitolato Look at the Flowers, è andato in onda ieri sera negli Stati Uniti e sarà trasmesso in Italia nella serata di lunedì sul canale 112 di Sky. L'episodio vede il debutto, anticipato da una clip online, di un nuovo personaggio, già noto a chi ha dimestichezza coi fumetti.

Si tratta di Princess, interpretata da Paola Lazaro. Nei fumetti, Eugene è impaziente di partire alla volta del West Virginia, dove lo attende Stephanie con cui ha comunicato via radio. Seguendo una trama simile, in Look at the Flowers il gruppo approda nella comunità del Commonwealth, incontrando lungo la strada la new entry.

Ezekiel, Eugene e Yumiko si imbattono così in Princess: è un personaggio a cui mancano da tempo le interazioni umane, ed è quindi entusiasta di incontrare qualcuno. Nei fumetti, il personaggio (il cui vero nome è Juanita Sanchez) è stato introdotto nel numero 171. Princess vive a Pittsburgh dall'inizio dell'apocalisse, manifesta spesso un entusiasmo eccessivo e un po' infantile, indossa abiti dai colori sgargianti come il viola e il rosa e ha passato talmente tanto tempo senza incontrare gente che non riesce a capire se i nuovi arrivati siano persone reali o sue allucinazioni.

Nell'episodio 10x14 in realtà il personaggio di Princess viene semplicemente introdotto. Il suo ruolo diverrà più importante nell'episodio di domenica prossima, The Tower (guarda qui il trailer), che costituirà il finale di stagione, e successivamente nella puntata 10x16 di The Walking Dead che sarà recuperata entro l'anno.

Dopo Look at the Flowers intanto il pubblico si interroga sul rapporto tra Daryl e Negan in The Walking Dead: sono amici o nemici?