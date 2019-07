Arriva su Pop TV Best Intentions, serie dello sceneggiatore di American Pie

Pop TV ha ordinato la produzione della srie Best Intentions di Adam Herz, sceneggiatore di American Pie. La serie, che sarà composta da otto episodi, sarà interpretata tra gli altri da David Fynn, Daniel Rashid e Lindsey Gort.

Best Intentions sarà incentrata sul personaggio di Andy Banks, padre single maldestro e di buon cuore, che lavora come consulente per l’orientamento nella scuola frequentata dal figlio Nate e tenta di corteggiare l’insegnante Katie Baxter (Lindsey Gort, vista in The Carrie Diaries).

La produzione della serie inizierà il prossimo autunno. Herz sarà anche il produttore, insieme a Barry Jossen di A + E Studios e Ben Silverman, Howard T. Owens e Jay Weisleder di Propagate Content. L’episodio pilota sarà diretto da Steve Pink (Hot Tub Time Machine).

“Adam Herz ha realizzato una delle serie di commedie definitive tra gli anni '90 e 2000 con American Pie, e Best Intentions riunisce il cast perfetto per offrire il meglio del suo audace senso dell'umorismo, che è radicato nel cuore” ha detto Justin Rosenblatt, vice presidente esecutivo della programmazione originale di Pop TV. "Questa storia parallela di formazione padre-figlio, grazie al suo mix di commedia e sentimenti, si presenta come un classico senza tempo che si adatta perfettamente alla nostra lista attuale".

