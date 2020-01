Arriva il riassunto rap di Crisi Sulle Terre Infinite: ecco il video di Recaps Rap

Vi siete persi il crossover Arrowverse, o semplicemente non ci avete capito niente e avete bisogno di un ripasso? Niente paura, arriva in soccorso il riassunto rap di Crisi sulle Terre Infinite.

L'evento che ha visto numerosi universi narrativi DC riuniti in una sola produzione si è ormai concluso e i fan hanno ormai potuto vedere e postare commenti riguardanti Crisi Sulle Terre Infinite. Tra colpi di scena, salti cronologici, addii illustri e multiversi resettati, di carne al fuoco ce n'è stata parecchia, e magari qualcuno si sarà perso qualche pezzo, anche in relazione alla miriade di avvenimenti collegati al passato delle varie serie.

Il video in questione potrebbe però schiarirvi le idee e strapparvi più di qualche risata. Si tratta di un Recap Rap pubblicato sul canale youtube The Wrap Zone. Gli autori spiegano e commentano a ritmo di musica tutti i principali avvenimenti. C'è spazio un po' per tutti, da Arrow ai vari universi di Superman, fino ai momenti in cui gli eroi combattono insieme, con un breve commento sullo stile di vita rilassato del Clark Kent di Tom Welling e con citazioni delle varie apparizioni, cameo e riferimenti noti ai fan.

Il video ironico sembra aver fatto piacere anche agli sceneggiatori di Supergirl e Arrow, che lo hanno condiviso volentieri su Twitter.

Del resto il crossover si sposa bene con lo stile di un pezzo rap, in cui spesso troviamo tantissimi argomenti inseriti in pochissimo spazio.

Crisi Sulle Terre Infinite ha gettato le basi per il futuro di varie produzioni televisive, e allo stesso tempo ha anticipato la chiusura della serie principale da cui tutto è iniziato: l'ultima puntata di Arrow sta per uscire e nel trailer possiamo salutare il personaggio per l'ultima volta.