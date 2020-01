Arriva la serie animata per bambini di Fratelli in Affari

Chi non ha mai visto una puntata di Fratelli in Affari (Property Brothers in originale), il programma da noi in onda su Cielo con i gemelli Scott nelle vesti di agenti immobiliari che aiutano le famiglie a ottenere la casa dei propri sogni? Adesso è in arrivo anche la versione animata (più o meno).

Builder Brothers’ Dream Factory sarà il titolo dello show animato per bambini con protagonisti Jonathan e Drew Scott, "due gemelli di 10 anni la cui straordinaria immaginazione, creatività e grinta, assieme a un grande cuore, aiuterà a risolvere parecchi problemi nel loro quartiere, grazie anche ai loro grandi sogni (a volte, forse anche troppo grandi). Assieme al loro cane Moose e ai loro migliori amici Mel, Cee-Cee e Aiden, i Builder Brothers navigheranno gli alti e bassi del tentare di rendere il mondo un posto migliore - un sogno alla volta".

La serie, orientata verso un target molto giovane, sarà prodotta da Scott Brothers Entertainment e Sinking Ship Entertainment, e vuole essere un incoraggiamento per i bambini a condividere le proprie idee, sognare in grande e non arrendersi.

"Io e Jonathan siamo incredibilmente grati per la nostra appassionata giovane fanbase, e volevamo fare qualcosa di più per quest'audience dopo aver lanciato la nostra serie di libri per bambini, Builder Brothers" ha dichiarato Drew.

"Siamo cresciuti in un ranch, e siamo sempre stati incoraggiati a inseguire i nostri sogni, a lavorare insieme, a provare e riprovare, imparando sempre dai fallimenti. Questi sono i valori che speriamo possano risuonare con il nostro giovane pubblico" ha aggiunto Jonathan.

Non sono ancora stati resi noti il numero di episodi di Builder Brothers’ Dream Factory, o la loro data d'uscita.