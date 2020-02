Arriva uno spettacolare video di The Witcher con la musica dei Black Sabbath

La serie Netflix di The Witcher non ha stupito solo per la solida sceneggiatura e la straordinaria interpretazione dei vari attori: anche le scene d'azione sono ben congegnate. Un fan ha voluto rendere omaggio alle sequenze più sorprendenti sottolineando il tutto con il sound heavy metal dei Black Sabbath.

L'utente in questione si fa chiamare Grable424 e il brano che ha utilizzato è War Pigs, editato in maniera intelligente per abbinarlo a ciò che succede su schermo. Il risultato è una sorta di trailer in crescendo, nel quale trovano spazio il lato più cruento e affascinante di Geralt, le spettacolari magie di Yennefer e i combattimenti più entusiasmanti della prima stagione. Ovviamente, il video contiene molti spoiler!

Se inizialmente la chitarra elettrica permette alle varie voci dei personaggi di inserire frasi ad effetto, successivamente è Ozzy Osbourne a prendere la parola e a condurci verso la parte più concitata. Il brano è stato notevolmente ridotto, data l'originale durata di quasi otto minuti, ma c'è da dire che il risultato non è affatto male, anche perché il mood generale dell'universo di The Witcher si sposa molto bene con il sound dark del gruppo metal.

Non è l'unico video musicale a tema, dato che Netflix ha rilasciato il lyric video di Toss A Coin To Your Witcher, canzone cardine della prima stagione. Il bardo che la esegue è andato incontro a diversi cambiamenti rispetto alla versione cartacea e videoludica e delle modifiche di Jaskier ha parlato la sceneggiatrice in persona. Chissà se nella seconda stagione non arriverà anche una sua interpretazione più metal delle gesta di Geralt.