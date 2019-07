Arriva lo steelbook con gli episodi finali del Doctor Who di David Tennant!

Il Decimo Dottore, alias David Tennant, è stato sicuramente uno dei più apprezzati, se non il più apprezzato ed iconico in assoluto, dai fan di Doctor Who. Come molti ricorderanno, le sue avventure si conclusero con una serie di speciali andati in onda tra il Natale del 2008 e il gennaio del 2010.

Si tratta di cinque speciali di un'ora raccolti ora in un'edizione Blu-Ray Steelbook dedicata a questi soltanto, per la gioia di tutti coloro che non vedono l'ora di poter rivivere le avventure di uno degli interpreti più amati dell'iconico protagonista della serie BBC.

Gli episodi sono, nell'ordine di uscita: Un'altro Dottore, durante il quale il nostro Signore del Tempo incontra nell'800 un uomo convinto di essere il Dottore; Il Pianeta dei Morti, nel quale al Dottore viene predetta la sua morte imminente; L'Acqua di Marte, che vede il tentativo del nostro protagonista di cambiare il destino di due astronauti, peccando di presunzione e superbia; La Fine del Tempo (Prima e Seconda Parte), canto del cigno del Dottore di David Tennant, in cui ha luogo il rendez-vous con la profezia sulla sua morte.

Lo Steelbook conterrà ovviamente alcuni contenuti speciali, tra commenti degli addetti ai lavori, scene inedite e un videodiario dello stesso David Tennant. In un secondo disco troveremo poi due storie animate, Dreamland e The Infinite Quest. La raccolta è già pre-ordinabile su Amazon e sarà disponibile dal 2 settembre.