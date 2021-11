Arriva lo Stranger Things Day: ecco il fitto programma dedicato alla serie Netflix

Il 6 novembre è un giorno importante per i fan di Stranger Things, perché è in quella data che nel 1983, secondo la serie Netflix, si è verificata la scomparsa di Will Byers (Noah Schnapp), che mette in moto l'intera trama. Per questo sabato, così, la piattaforma streaming ha organizzato un imperdibile programma dedicato a questo "anniversario".

Abbiamo visto nei giorni scorsi il mashup con Suicide Squad pubblicato da un creativo fan artist. Lo Stranger Things Day in programma il 6 novembre comprende invece una serie di eventi che si svolgeranno in tutto l'arco della giornata, a partire dalla mezzanotte. Per fare qualche esempio, Netflix pubblicherà del nuovo materiale come la prima mappa ufficiale di Hawkins, rivelerà i titoli dei nuovi episodi della quarta stagione e condividerà dei video con il cast nelle varie piattaforme social.

In attesa di vedere affrontate le trame da risolvere in Stranger Things 4, anche il merchandise della serie Netflix approfitterà della ricorrenza: saranno messi in vendita, tra le altre cose, giocattoli, oggetti da collezione, statuette, cereali della General Mills.

Lo Stranger Thing Day sbarcherà anche in Europa: Sephora presenterà una collezione di prodotti di bellezza Merci Handy online e nei negozi, compreso un pop-up store nella sede principale degli Champs-Elysées a Parigi. Stranger Things sarà poi celebrata anche con giochi, puzzle e le immancabili figurine Panini da collezionare.

In calce alla notizia è possibile dare un'occhiata al poster ufficiale e al programma dello Stranger Things Day.