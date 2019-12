Arriva il trailer di Don't F**k This Up, la docu-serie di Netflix con Kevin Hart

Netflix ha pubblicato il trailer di Don't F**k This Up, la serie documentario incentrata sull'attore e comico Kevin Hart protagonista nell'ultimo anno di alcuni controversi episodi riguardanti la sua vita.

Continua la collaborazione tra il colosso dello streaming e l'attore Kevin Hart. Dopo i precedenti lavori Kevin Hart: Irresponsabile e Kevin Hart's Guide to Black History Himself, ecco arrivare il trailer della docu-serie che seguirà gran parte della vita dell'attore, mostrando il modo in cui ha vissuto molte delle recenti vicissitudini attraverso filmati d'archivio, interviste e racconti.

Il trailer, dalla durata di due minuti circa, inizia con l'attore che si trova in Australia mentre fa riferimento al suo ruolo di conduttore alla notte degli Oscar. Il video prosegue mostrando le reazioni dell'attore dopo le polemiche sorte relative ai suoi tweet e continua lasciando intravedere altre problematiche di cui è stato protagonista, come quelle famigliari. Il trailer si conclude con il titolo della serie e poi il logo di Netflix.

Don’t F**k This Up sarà disponibile il prossimo 27 dicembre e sarà composto da sei episodi. Sempre a proposito del colosso dello streaming, alcuni voci parlano dell'inizio dei lavori per la seconda stagione di The Witcher, uno dei prodotti più attesi e in arrivo su Netflix il prossimo 20 dicembre.