Arriva il trailer di Inside Bill's Brain, docu-serie Netflix su Bill Gates

Nonostante sia innegabilmente uno degli uomini più importanti ed influenti del nostro pianeta da almeno trent'anni, Bill Gates è sempre stato mediaticamente secondo all'eterno rivale Steve Jobs, a cui cinema e TV hanno sempre dedicato più spazio in vita come in morte.

Sarà per il personaggio decisamente sopra le righe o per l'impatto devastante che Apple ha avuto sulla nostra cultura pop, ma Jobs sembra esser sempre stato considerando un personaggio più appetibile dal punto di vista mediatico. A correre ai ripari ci pensa ora Netflix, che ha annunciato l'uscita della docu-serie Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates.

La serie è suddivisa in tre episodi e debutterà al prossimo Telluride Film Festival. Così recita la sinossi: "Una volta smessi i panni del CEO di Microsoft, Gates ha dato il via a quella che è innegabilmente una delle più belle svolte professionali della storia, mettendo il suo cervello al servizio della risoluzione di alcuni dei più grandi problemi della Terra. La serie offre uno sguardo senza precedenti al Bill Gates che persegue nella ricerca di una soluzione per i più complessi problemi del nostro mondo, con lo stesso ottimismo, con lo stesso fervore e la stessa curiosità da sempre impiegati in Microsoft".

In attesa dell'arrivo della serie sulla piattaforma streaming, Netflix ha presentato Inside Bill's Brain tramite un trailer ufficiale.