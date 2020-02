Arriva Warner Max, l'etichetta per la produzione di contenuti originali su HBO Max

Lo sforzo congiunto di Warner Bros. e HBO Max ha portato alla nascita dell'etichetta Warner Max, che si occuperà della produzione di film originali che saranno destinati alla futura piattaforma streaming di WarnerMedia.

Tra pochi mesi farà il suo debutto HBO Max che si ritroverà a competere nell'agguerrito mercato delle piattaforme streaming. Per confrontarsi alla pari con gli altri competitor come Netflix, Prime Video o Disney+, potrà contare all'interno del proprio catalogo di nuove serie, come quelle prodotte con Ellen Degenres, o il reboot di classici show.

Con la creazione di Warner Max, il colosso WarnerMedia adesso punta anche ad ampliare la produzione cinematografica per quel che concerne la presenza di film originali che saranno disponibili su HBO Max. Per il momento si parla dagli otto ai dieci film di medio budget da produrre all'anno, con i primi lavori che saranno disponibili già dal 2020. L'etichetta vede la partecipazione di Sarah Aubrey (HBO Max), Carolyn Blackwood (WB Pictures), Toby Emmerich (WB Pictures) e Kevin Reilly (HBO Max).

La nuova piattaforma streaming arriverà durante la primavera anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale. Vi ricordiamo, infine, che potete dare uno sguardo al poster di Green Lantern e delle altre serie Strange Adventures e Superhero High, che saranno presenti all'interno del catalogo di HBO Max.