Arriva Watchmen! Ecco come seguire in tv e streaming l'attesa serie di Damon Lindelof

Il momento è finalmente giunto: Watchmen debutterà questa notte sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic. La serie creata da Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) ha suscitato le nostre entusiaste prime impressioni ma ora vediamo insieme come seguirla in tv o in streaming.

Watchmen andrà in onda nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, alle 3.00 e sarà trasmesso in lingua originale con sottotitoli in italiano, sia su Sky Atlantic che in streaming su Now Tv. Chi non ha voglia o possibilità di guardare l'episodio in piena notte può recuperarlo su Sky On Demand o sul servizio streaming della pay tv.

L'appuntamento si rinnoverà ogni notte tra la domenica e il lunedì, per tutta la stagione.



Chi preferisce la versione doppiata, dovrà attendere qualche giorno in più. Gli episodi di Watchmen in italiano saranno trasmessi ogni lunedì alle 21.15 a partire dal 28 ottobre.



Ricordiamo che la prima stagione sarà composta da nove episodi. La première di questa notte si intitola It's Summer and We're Running Out of Ice (È estate e stiamo per rimanere senza ghiaccio) e dalla sinossi ufficiale leggiamo: "In un'America alternativa dove la polizia nasconde la propria identità dietro le maschere per proteggersi da un'organizzazione terroristica, la detective Angela Abar (Regina King) indaga sul tentato omicidio di un collega, sotto la guida dell'amico Judd Crawford (Don Johnson). Nel frattempo il Lord of a Country Estate (Jeremy Irons) riceve un regalo d'anniversario dai suoi fedeli servitori".



Se volete presentarvi preparati, potete leggere il nostro speciale su Watchmen.