Arrivano le Pringles di Rick e Morty: ecco il primo spot ufficiale

La serie Rick e Morty diventerà... un gusto di patatine. Pringles ha stretto un accordo con Adult Swim per produrre una linea di patatine basate sulla puntata intitolata Pickle Rick. Il primo teaser pubblicitario è stato pubblicato su Twitter, in attesa del video vero e proprio che verrà proiettato in America durante il Super Bowl.

Sì, avete capito bene, nessuna trasposizione cinematografica, nessun adattamento romanzesco: Rick e Morty puntano direttamente al mercato che conta, quello del cibo. Del resto la serie ha ampiamente dimostrato la sua natura fuori di testa, e gli spettatori hanno saputo come ricompensare questa originalità: la stagione 4 di Rick e Morty ha 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.



I produttori di Adult Swim non si sono fatti sfuggire l'occasione di stringere un accordo con la nota azienda Pringles per un prodotto del tutto particolare. Le patatine a quanto pare saranno ispirate all'episodio Pickle Rick, in cui l'eccentrico scienziato della serie, Rick Sanchez, trasforma sé stesso in un cetriolo.



È stato diffuso un breve teaser pubblicitario del prodotto, in attesa di un vero e proprio spot, che andrà in onda negli USA durante il Super Bowl.



Nel video possiamo vedere un Morty in forma di robot mentre è intento ad istruire una classe di innumerevoli Morty altrettanto robotici, ripetendo a ruota la ricetta delle patatine.



Sia Pringles che Adult Swim si sono dette orgogliose della collaborazione e questa potrebbe essere la prima di una lunga catena di iniziative volte a lanciare in avanti entrambe le aziende. Non sappiamo se il prodotto arriverà anche da noi dato che non è ancora uscito neanche in America, ma è possibile che succeda, dato che la serie d'animazione è ormai un assoluto successo, tanto che il creatore ha lasciato la sua casa di produzione per dedicarsi esclusivamente a Rick e Morty.