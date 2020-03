Potrebbe arrivare una seconda stagione per Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Negli Stati Uniti la serie documentario Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, presente all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix, ha ottenuto un notevole successo di pubblico, e dalle ultime dichiarazioni della regista Rebecca Chaiklin non è esclusa la possibilità di una seconda stagione.

Tra le docu-serie del colosso dello streaming, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è sicuramente una delle più particolari, caratterizzata da una storia dai tratti quasi grotteschi incentrata sulla vita dell'appassionato di grandi felini Joe Exotic.

Composto da sette episodi - potete dare uno sguardo al trailer di Tiger King - lo show mostra la vita di Exotic, del suo zoo per tigri in Oklhaoma e del suo arresto per aver tentato di organizzare l'omicidio di Carol Baskin, un'attivista per gli animali che tentò di far chiudere la proprietà dell'uomo.

Dopo il successo di visualizzazioni ottenuti in America, Chaiklin, parlando in esclusiva con il portale Entertainment Weekly, ha fatto riferimento a una potenziale seconda stagione:

"Abbiamo una grande quantità di filmati e di storia. Ancora non ne siamo sicuri, ma questa storia potrebbe avere un seguito perché molte cosa sono in fase di svolgimento, e sono assurde e drammatiche".

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness è disponibile su Netflix dallo scorso 20 marzo. Per gli appassionati dei documentari in generale, vi ricordiamo che all'interno del catalogo della piattaforma streaming è presente anche lo spettacolare Notte sul pianeta Terra, che riprende la vita di alcuni animali durante la notte.