In arrivo Angry Birds: Summer Madness, la serie Netflix sul celebre videogame

I colorati personaggi di Angry Birds stanno per tornare grazie a una nuova serie animata che vede coinvolti Netflix, Rovio Entertainment e CAKE. Si chiamerà Angry Birds: Summer Madness è arriverà all'interno del catalogo del gigante dello streaming nel corso del 2021.

Si tratta della seconda trasposizione televisiva per il celebre videogame mobile dopo Angry Birds Toons prodotta nel 2013. Successivamente, nel 2016 e nel 2019, sono stati prodotti anche due lungometraggi: The Angry Birds Movie - qui potete leggere la nostra recensione - e The Angry Birds Movie 2.

Summer Madness sarà composta da quaranta episodi dalla durata circa di undici minuti e potrà contare sulla presenza di alcuni tra i personaggi più noti del brand, come Red, Chuck e Bomb. La trama sarà incentrata su un campeggio estivo - come si può vedere dall'immagine resa pubblica da Netflix e che potete trovare in calce all'articolo - che farà da sfondo alla rivalità tra gli uccelli e i maiali.

A proposito dello show, queste sono le parole di Ville Heijari, CMO di Rovio:

"I prodotti animati di Angry Birds hanno un ruolo importante nelle nostre strategie a lungo termine. Dopo più di un decennio caratterizzato da videogiochi, film e prodotti su licenza, questa sarà la volta di una serie dalla lunga durata".

Cosa ne pensate di questo nuovo adattamento di Angry Birds? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.