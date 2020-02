In arrivo su Apple TV+ la serie WeCrashed, basata su un podcast di Wondery

Il colosso della tecnologia, Apple, sta sviluppando una nuova serie TV intitolata WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, basata su un podcast di sei parti di Wondery. Lo show sarà incentrato su una società commerciale immobiliare e arriverà all'interno del catalogo di Apple TV+.

In attesa di sapere a quali prodotti porteranno le collaborazioni dell'azienda statunitense, come l'accordo con l'ex presidente HBO, Richard Plepler, possiamo iniziare a conoscere più da vicino una serie che ha già fatto importanti passi avanti nello sviluppo.

WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork sarà incentrata sulla storia della società immobiliare di New York, WeWork, che si occupa di concedere degli spazi di lavoro condivisi per startups della tecnologia e offrire altri tipi di servizi. Il tutto mentre assisteremo alla sua ascesa e al suo crollo.

La serie è scritta da Drew Crevello e Lee Eisenberg, con quest'ultimo che nel recente passato è stato l'ideatore di Little America, show televisivo che ha fatto il suo debutto lo scorso 17 gennaio all'interno di Apple TV+. Wondery produce insieme ad Apple, mentre tra i produttori esecutivi sono presenti, oltre a Crevello ed Eisenberg, Marshall Lewy, Hernan Lopez e Aaron Hart.

Vi ricordiamo infine che è stato reso pubblico lo scorso mese il trailer di Visible: Out on Television, l'attesa docu-serie con Ellen DeGeneres.