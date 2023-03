Ed Sheeran sbarca su Disney+! Arriva la docuserie sul cantante, tutti i dettagli

Un bambino balbuziente è stato in grado di scalare le classifiche mondiali, entrando di diritto nella storia della musica: è questa la storia di Ed Sheeran che verrà raccontata in una docuserie divisa in quattro parti dal titolo"Ed Sheeran: The Sum Of It All".

La serie approderà su Disney+ il 3 maggio 2023. Il teaser documenta tutte le fasi della vita del popolare cantautore britannico: dall'infanzia fino al successo internazionale, concentrandosi anche su momenti di sconforto e sull'amore. Cantante, musicista e anche attore: lo sapevi che Ed Sheeran ha fatto un cameo in Game of Thrones?

"Sono una persona riservata e l'unico documentario che io abbia mai realizzato era un dietro le quinte delle mie canzoni - ha dichiarato Ed Sheeran - poi la Disney mi ha contattato per una docuserie divisa in quattro parti e ho capito che era il momento giusto per far conoscere alle persone anche questo aspetto della mia vita".

Il bambino dai capelli rossi, un trauma nato con South Park nell'episodio Ginger Kids, si è sicuramente preso la sua rivincita.

"Ed Sheeran: The Sum Of It All" è diviso in: "Amore", "Perdita", "Equilibrio" e "Vita". La serie è diretta David Soutar, mentre la produzione è di Ben Winston e Ben Turner di Fulwell 73

Anche il presidente della Disney Branded Television Ayo Davis si è mostrato entusiasta del progetto.



"In questa docuserie, riveleremo un lato di Ed Sheeran inedito. Abbiamo creato insieme ai registi qualcosa di veramente autentico e personale che non solo intratterrà il pubblico, ma lo ispirerà anche a sognare in grande e perseguire le proprie passioni".

Nell'attesa perché non riprendere tutta la discografia di Ed Sheeran?