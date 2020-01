In arrivo per i fan un pupazzo di Baby Yoda a grandezza naturale

I collezionisti che hanno amato a prima vista The Child, fin dall'inizio di Star Wars: The Mandalorian, oltre alle magliette Funko di Baby Yoda e a mille altri articoli, possono ora mettere le mani anche sull'ultimo gadget (almeno per il momento): un pupazzo a grandezza naturale.

Su Sideshow Collectible, infatti, è disponibile per il pre-ordine un pupazzo di Baby Yoda alto 40 cm, con cui i fan potranno abbellire uno scaffale, un negozio o un ufficio, a seconda dei gusti. Le uniche controindicazioni sono il prezzo, non proprio per tutte le tasche (350 dollari), e i tempi di attesa: a quanto pare, infatti, la consegna non avverrà prima di agosto. Chi lo comprerà, almeno, avrà in questo modo tutto il tempo per fare spazio a Baby Yoda.

La descrizione ufficiale presenta il pupazzo come "alto 40 centimetri, in piedi su una semplice base a podio nero che consente a questo adorabile alieno di catturare tutta l'attenzione. [...] Questa statua a tecnica mista presenta un cappotto in tessuto marrone chiaro che avvolge The Child, che osserva con i suoi affascinanti occhi spalancati."

Non è stato solo il pubblico a subire il fascino di Baby Yoda, per la cui voce è stata utilizzata una combinazione di versi di animali e neonati. Anche Emily Swallow (The Armorer in Star Wars: The Mandalorian) ha recentemente parlato del suo emozionante incontro sul set.

"Voglio dire, è stato ridicolo, perché sai che non è reale, ma è davvero così carino di persona" ha raccontato a Comicbook.com. "Ero così felice di essere in una scena con lui, e non avevo idea del tipo di impatto che avrebbe avuto, e non pensavo che tutto fosse così segreto nel filmarlo. Non sapevo tutto ciò che gli era accaduto negli episodi in cui non ero presente, ma ero super eccitata di essere quella che rivelava quelle cose sui Jedi e sulla sua provenienza."