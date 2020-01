In arrivo Gordon Ramsay's Future Food Stars: il nuovo show culinario dello chef britannico

Quando si associano le parole "cucina" e "TV" non si può non pensare a Gordon Ramsay, tra i primi ad ideare ed "impiattare" show televisivi incentrati sull'arte culinaria. Adesso lo chef pluri-premiato è al lavoro su un nuovo format in collaborazione con BBC One: sarete così coraggiosi da partecipare a Gordon Ramsay’s Future Food Stars?

Come suggerisce lo stesso titolo, il nuovo reality culinario avrà come obiettivo trovare un valido collaboratore per Ramsay, che stavolta a deciso di puntare il tutto per tutto su quello che sarà il fortunato vincitore dello show.

Ai nastri di partenza ci saranno ben 12 candidati, ma solo uno riuscirà a resistere alle numerose ed insidiose prove che lo chef ha in servo per loro: con un totale di 8 episodi, in Gordon Ramsay’s Future Food Stars vedremo la "dedizione, ambizione, passione e talento" dei concorrenti. La ricompensa? Un generoso investimento dello stesso Ramsay, alla ricerca di qualcuno che possa gestire un duraturo e prospero ristorante.

Il progetto nasce dal sodalizio tra BBC One e la casa di produzione Studio Ramsay, fondata dallo stesso chef, cui appartengono Lisa Edwards ed Sharon Powers, che affiancheranno Ramsay nel ruolo di produttore esecutivo:

"Il futuro dell'industria alimentare non è mai stato così brillante", ha detto lo chef, "Non vedo l'ora di cercare in ogni angolo del Paese e di scovare alcuni dei più intraprendenti talenti della Gran Bretagna" .