È in arrivo su HBO una docu-serie sul caso degli omicidi dei bambini di Atlanta

Gli omicidi dei bambini di Atlanta sono stati una terribile vicenda che ha scosso la città statunitense tra il 1979 e il 1981, quando vennero uccise almeno 28 persone afroamericane tra bambini, adolescenti e adulti. Ebbene, il caso verrà riesaminato dalla docu-serie Atlanta’s Missing and Murdered , in arrivo su HBO.

L'inchiesta sarà divisa in cinque parti e approfondirà una storia molto complessa districandosi tra filmati d'epoca, documenti, prove fotografiche e interviste esclusive. Nei quarant'anni trascorsi degli omicidi, diversi genitori delle vittime hanno continuato a cercare la verità, perché convinti che il vero assassino sia ancora in circolazione. All'epoca, infatti, venne arrestato Wayne Williams, il quale venne in seguito collegato a diversi omicidi, anche se non tutti. L'uomo si è sempre dichiarato innocente, sebbene dal suo arresto i crimini siano cessati. In mezzo a tutti questi dubbi,nel 2019 la polizia di Atlanta ha deciso di riaprire il caso, con la speranza che le tecnologie attuali permettano di arrivare a una risposta definitiva.



"C'era qualcosa che non sembrava giusto nel modo in cui si è sviluppato il caso e nel modo in cui Wayne Williams è stato arrestato e condannato. Non tornavano i conti", spiega Maro Chermayeff, autore del documentario insieme a Sam Pollard, Joshua Bennett e Jeff Dupre. "C'era molto di più, ma non è stato fatto nulla in merito, tra problemi politici, di razza e di povertà". Atlanta’s Missing and Murdered debutterà su HBO il 5 aprile e in cima all'articolo potete guardarne il trailer.



Ricordiamo che gli omicidi di Atlanta sono stati un elemento importante nella trama della seconda stagione di Mindhunter. Se siete appassionati del genere, infine, ecco 5 serie thriller da non perdere su Netflix.