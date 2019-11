In arrivo su HBO Max la serie White House Farm, basata su un famigerato omicidio

WarnerMedia ha acquisito per HBO Max i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti di White House Farm, l'imminente serie britannica basata su un efferato episodio di cronaca nera avvenuto nel 1985 in Inghilterra.

Con il passare dei mesi continua ad aumentare il numero delle piattaforme streaming presenti sul mercato. Dopo i recenti debutti delle piattaforme Apple TV+ e di Disney+, tra non molto toccherà anche a HBO Max, il servizio di video streaming di WarnerMedia che arriverà intorno alla primavera del 2020.

Dopo l'annuncio di We're Here e l'accordo raggiunto tra Adam McKay e HBO, questa volta la società americana si è assicurata la futura presenza all'interno del proprio catalogo di White House Farm. La serie true-crime racconterà la storia del famigerato omicidio compiuto all'interno di una fattoria inglese, dove hanno perso la vita tre persone.

Il CEO di All3Media International, la dirigente Louise Pedersen, che si è occupata della distribuzione dei diritti con HBO Max, si è espressa così sullo show:

"La serie non si concentrerà soltanto sui crimini e sulle indagini svolte dalla polizia, ma punterà il focus anche sul devastante impatto emotivo provocato dalla tragedia, con le informazioni tratte da ricerche e interviste che sono state svolte sul caso".

All'interno del cast sono presenti gli attori Freddie Fox, Stephen Graham, Mard Addy e Gemma Whelan. La regia è stata affidata a Paul Whittington, mentre la sceneggiatura è opera di Giulia Sandler e Kris Mrksa. Per il momento non è prevista invece nessuna distribuzione in territorio italiano.