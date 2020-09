In arrivo l'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi non ci sarà

Anche per la stagione televisiva 2021 ci sarà spazio per l'Isola dei Famosi. La notizia è giunta da poco a seguito della presentazione dei palinsesti Mediaset che hanno rivelato i nuovi programmi in onda nei prossimi mesi.

La quindicesima edizione del reality show prenderà il via nel mese di gennaio. Non si hanno ancora notizie in merito ai concorrenti ma si ha già la certezza che non vi sarà Alessia Marcuzzi alla conduzione.

La presentatrice ha ormai rivelato da tempo di preferire Temptation Island, il format di Maria de Filippi che partirà il prossimo 16 settembre, con cui crede di aver trovato una nuova dimensione televisiva:

"Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato".

Alessia Marcuzzi sarà poi nuovamente impegnata con Le Iene, il programma cult di Italia 1, dove ritroverà come co-conduttore Nicola Savino. Il suo posto all'Isola dei Famosi sarà preso quasi certamente da Ilary Blasi che è al momento "disoccupata" dopo l'addio al Grande Fratello VIP che prenderà il via a breve sotto la conduzione di Alfonso Signorini.