In arrivo una mini-serie televisiva sugli ultimi giorni di Marilyn Monroe

Variety riporta in esclusiva che BBC Studios ha dato il via alla produzione di una mini-serie televisiva incentrata sugli ultimi giorni di vita dell'attrice Marilyn Monroe.

La serie sarà sviluppata da Dan Sefton e Simon Lupton: il titolo provvisorio ad oggi recita Gli Ultimi Giorni di Marilyn Monroe, e tutto cil che sappiamo è che sarà basata su alcuni estratti del libro di Keith Badman The Last Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story.

L'attrice, che morì nel 1962 all'età di 36 anni, rimane oggetto di un fascino duraturo. I produttori hanno detto che la serie coprirà un periodo in cui il suo comportamento è diventato sempre più sregolato, con la sua dipendenza da alcol e farmaci che ha contribuito a far sprofondare la sua brillante carriera cinematografica, conducendola alla morte. Il libro di Badman racconta la storia della Monroe da varie prospettive: la serie adotterà un approccio simile, specificando il suo coinvolgimento romantico con il grande giocatore di baseball Joe DiMaggio, John e Bobby Kennedy e Peter Lawford, membro del Rat Pack. Lo spettacolo esplorerà anche i ritardi nel riportare la sua overdose nella notte della sua morte.

La produttrice esecutiva della BBC Studios Anne Pivcevic ha detto che la serie affronterà "grandi temi come il potere, l'amore, la lealtà e la politica". Ha aggiunto: "Negli ultimi mesi della sua vita, Marilyn è stata sinceramente amata, insensibilmente tradita, cinicamente piena di speranza e alla fine crudelmente abbandonata. La sua morte ha cambiato la vita di tutti e ha cementato il suo status di leggenda."

Naturalmente la produzione sarà autonoma rispetto a quella di Blonde, biopic cinematografico di prossima uscita in cui la Monroe sarà interpretata da Ana De Armas. Il film, lo ricordiamo, è diretto dall'acclamato regista Andrew Dominic, autore dell'ottimo Killing Them Softly e del capolavoro L'Assassinio di Jesse James Per Mano del Codardo Robert Ford.