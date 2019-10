In arrivo una miniserie su Richard Nixon da Lightbridge Entertainment

Il trentasettesimo Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, avrà una miniserie televisiva a lui dedicata, cortesia di Lightbridge Entertainment e Ron Bass (lo sceneggiatore Premio Oscar di Rain Man).

Dopo la miniserie tv sui Kennedy, risalente all'ormai lontano 2011, la figura di un altro Presidente degli Stati Uniti sta per ricevere il trattamento seriale.

Lightbridge Entertainment, assieme allo sceneggiatore Ron Bass, starebbero lavorando a una miniserie di sei ore sulla vita di Richard Nixon, il Presidente in carica durante il celebre Scandalo Watergate, così come ai tempi delle missioni sulla luna.

Lo show sarà basato sulla biografia del trentasettesimo Presidente americano scritta da Evan Thomas e intitolata Being Nixon, libro che fu votato tra i migliori 10 del 2015 nella categoria nonfiction. "Being Nixon copre l'intera vita di Nixon. È un ritratto di un uomo incredibilmente affascinante e importante, che rimane uno dei presidenti americani più studiati, uno stratega di politica estera brillante e implacabile, la cui carriera nella politica americana ha attraversato quasi cinque decenni, e la cui eredità rimarrà per sempre macchiata dallo scandalo Watergate".

"Ron Bass è il partner perfetto per adattare l'importante biografia di Evan. Entrambi sono scrittori brillanti, e Ron è stato uno studente di Scienze Politiche e Affari Internazionali. Comprendere un personaggio come Nixon, che ha guidato il Paese in tempi incredibilmente turbolenti e pericolosi, è particolarmente attuale nel corrente panorama culturale" ha dichiarato il fondatore e CEO di Lightbridge Entertainment, Terry Botwick.

"Lo scopo del libro e della serie è quello di comprendere il più possibile com'era essere Nixon, e che cosa può dirci su noi stessi e su chi ci governa" aggiunge Bass.