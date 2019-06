In arrivo su Netflix Age of Samurai, docu-drama dedicato ai guerrieri del Giappone feudale

Come riportata oggi in esclusiva Deadline, Netflix ha annunciato in queste ore il prossimo arrivo di Age of Samurai: Battle for Japan, docu-drama dedicato ai regni in guerra al tempo del Giappone feudale e descritto dalla produzione come un vero proprio Game of Thrones, in co-produzione con Blu Ant Media-run Smithsonian Canada.

Il servizio SVOD ha commissionato la serie in più episodi dal produttore canadese Cream Productions, società già dietro alla serie PBS The Dictator's Palybook, BTK: A Killer Among Us e Fear Thy Neighbor. La serie esplorerà la storia dei regni belligeranti del Giappone feudale quando diversi potenti signori dell'epoca si scontrarono per divenire dominatori assoluti. Porterà in vita un cast di personaggi in un'epica lotta attraverso un dramma stilizzato che renderà omaggio al noir delle graphic novel e dell'arte giapponese.



Di base, seguirà la storia di Date Masamune, famigerato samurai noto come One-Eyed Dragon che combatté al fianco dei tre padri fondatori del Giappone, signori della guerra che guidarono feroci eserciti di samurai l'uno contro l'altro per unire la nazione circa 400 anni fa. Si pensa che quella di One-Eya Dragon sia stata addirittura l'ispirazione per creare l'iconico elmetto di Darth Vader.



Di Masamune si racconta che si sia strappato l'occhio da bambino perché infettato dal Vaiolo, che abbia ucciso il fratello minore per assicurarsi la successione, che ha sostituito il padre a soli 17 anni e conquistato poco dopo i vicini clan per unire la maggior parte del Giappone settentrionale sotto il suo controllo.



Age of Samurai: Battle for Japan sta venendo attualmente girato in Giappone, negli Stati Uniti e in Canada e dovrebbe approdare su Netflix entro fine anno.