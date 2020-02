Magia e vendetta nel primo Original nigeriano di Netflix

Netflix ha ordinato la produzione del suo primo Original nigeriano. Si tratta di una serie drama di cui non è stato ancora reso pubblico il titolo e che vedrà coinvolto nel progetto Akin Omotoso, regista di Vanya.

All'interno del cast della serie, che sarà composta da sei episodi, saranno presenti Kate Henshaw e Ade Laoye, mentre le riprese saranno effettuate in Lagos.

Ambientata in Nigeria, il nuovo Original del colosso dello streaming sarà incentrato sulla storia di Kemi, una divinità che si ritrova reincarnata in un corpo umano, con lo scopo di riuscire a vendicare la morte della propria sorella. Il tutto mentre dovrà imparare a controllare il proprio potere per poter sconfiggere i suoi nemici e allo stesso tempo evitare la distruzione e salvare la sua famiglia.

Queste sono le dichiarazioni di Ted Sarandos a proposito del nuovo show:

"Film come King of Boys, Merry Men e The Bling Lagosian ci hanno fatto capire come i nostri utenti amino i film nigeriani. Per questo motivo siamo molto entusiasti nel poter investire in storie provenienti dalla Nigeria, mostrandole al pubblico di tutto il mondo".

Queste invece le parole di Dorothy Ghettuba, manager degli Original internazionali:

"Il nostro continente è ricco di diversità, molteplicità e bellezza che si trovano nelle storie che vogliamo portare e vogliamo essere al top per le produzioni in Nigeria, sopratutto per quelle storie che non hanno ancora avuto la possibilità di essere raccontate".

Tra i nuovi progetti del colosso dello streaming, ricordiamo inoltre la commedia Da, Stop Embarrassing Me di Jamie Foxx e il recente annuncio dell'acquisizione dei diritti per la distribuzione della serie horror Red Rose di BBC.