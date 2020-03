In arrivo su Netflix la serie reality dedicata ai coreografi

Studio Lambert, responsabile delle serie Undercover Boss e The Circle, produrrà per Netflix un reality show incentrato sulla danza, con un gruppo di coreografi che si ritroverà a competere tra di loro.

I lavori di produzione di All The Right Moves - questo il titolo momentaneo dello show - inizieranno a breve e si svolgeranno nella città di Londra, per una durata complessiva delle riprese che dovrebbe attestarsi sulle otto settimane.

La serie premierà il migliore tra i coreografi che, come in tutti i reality show, dovranno affrontare delle sfide costanti con l'obiettivo di realizzare le migliori coreografie possibili. Per fare ciò potranno contare anche sulla presenza di ballerini professionisti che si renderanno disponibili per tutte le sequenze di danza.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto del colosso dello streaming? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.Vi ricordiamo, infine, che recentemente è stato annunciato Taika Waititi al lavoro su due serie Netflix, con il regista di Jojo Rabbit che si occuperà di realizzare due prodotti diversi basati sul mondo de La Fabbrica di Cioccolato, il celebre romanzo di Roald Dahl. Per i fan del genere fantasy, invece, ultimamente sono usciti dei rumor su un eventuale presenza di Natalie Dormer nella seconda stagione di The Witcher, la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geral di Rivia.