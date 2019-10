In arrivo su Netflix una serie documentario dedicata alla seconda guerra mondiale

Netflix potrà contare a sulla presenza all'interno del proprio catalogo della serie documentario Greatest Events of World War Two in Colour, che sarà distribuita in centonovanta Paesi.

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa della serie Masters of the Air di Spielberg e Apple, adattamento dell'omonimo libro di Donald L. Miller, anche Netflix, adesso, aumenta il numero di prodotti dedicati alla seconda guerra mondiale presenti sulla propria piattaforma.

Prodotto da World Media Rights e ZDF Enterprises, la serie utilizzerà la stessa tecnica che abbiamo già ammirato in World War Two in HD Colour, ovvero una completa colorazione di vecchi filmati. La nuova serie mostrerà filmati inediti provenienti da svariati parti dal mondo, come il Giappone e la Russia, e sarà possibile poter vedere in modo più accurato avvenimenti fondamentali del secondo conflitto mondiale come le terribili vicende di Hiroshima, il D-Day e la guerra nel pacifico.

Queste sono le dichiarazioni di Alan Griffiths, il CEO di World Media Rights, che ha mostrato la propria soddisfazione per il progetto:

"Siamo entusiasti del fatto che Netflix porterà Greatest Events of World War Two in HD Colour a tutti i suoi milioni di utenti. La serie mostrerà video inediti dei momenti più pericolosi della Seconda Guerra Mondiale con incredibili colori che rendono avvincente la visione".

