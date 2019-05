In arrivo una nuova love story tra due protagonisti di Agents of SHIELD 6?

La premiere di Agents of SHIELD 6, "Missing Pieces", è finalmente andata in onda lo scorso venerdì, riportato l'Agente May, Mack e il resto del gruppo sulla ABC e introducendo il misterioso Sarge, nuovo villain con le fattezze dell'Agente Coulson, ma ci ha anche dato diverse informazioni relazionali tra i protagonisti.

Come evidente e dichiarato, Mack e Yo-yo non sono più una coppia. Una volta sostituito Coulson come Direttore dello SHIELD, Mack ha deciso di mettere fine alla loro relazione, e mentre discute nell'episodio della rottura con Mack, Yo-yo rivela come quest'ultima l'abbia completamente tagliata fuori dopo l'assunzione del comando.



Considerando dunque il passaggio di un anno dagli eventi di Agents of SHIELD 5, Yo-yo ha adesso tutto il diritto di ricominciare a vivere la sua vita intima con un'altra persona, e in Missing Pieces abbiamo visto l'arrivo di diversi nuovi agenti, tra cui Keller, interpretato da Lucas Bryant. In un briefing, la ragazza ha evitato prontamente lo sguardo di quest'ultimo, portando l'Agente May a pensare a qualcosa di romantico tra i due, e infatti proprio Yo-yo, prima della fine dell'episodio, ha rivelato che tra lei e Keller è effettivamente nato qualcosa, però ancora tenuto nascosto agli altri e soprattutto a Mack, soprattutto per il bene di Keller, sottoposto di quest'ultimo.



Che però sia solo un nuovo trampolino di lancio verso Mack? Lo scopriremo strada facendo in questo sesta stagione di Agents of SHIELD.