In arrivo la piattaforma di streaming di Trump: TMTG+ affronterà Netflix e Disney+

La società emergente di media e tecnologia di Donald Trump ha tentato di perfezionare ulteriormente i suoi piani aziendali, promettendo in un nuovo deposito della SEC che il suo prossimo servizio di streaming sarà un'alternativa a Netflix e Disney+.

A seguito di una fusione con l'acquisizione di assegni in bianco (o SPAC) Digital World Acquisition, Trump Media and Technology Group ha intrapreso un percorso verso una quotazione pubblica, con aspettative per l'approvazione normativa entro la fine del 2022. DWAC è già quotata in borsa ma per ora è solo la società di copertura per lo sforzo mediatico di Trump, che è supportato da 1 miliardo di dollari da una serie di investitori.

TMTG ha iniziato sui social media, lanciando Truth Social all'inizio di quest'anno. Prevede quindi di spostarsi in altri settori, designando TMTG+ come veicolo per affrontare i giganti dello streaming. Questa mattina, la società dell'ex presidente ha rivelato alcuni dettagli riguardo i suoi piani in un prospetto ampliato divulgato alla SEC.

La programmazione su TMTG +, afferma il documento, includerà "commedie operaie, spettacoli cancellati, programmi specifici per Trump, spettacoli religiosi, intrattenimento per famiglie, spettacoli che abbracciano il Secondo Emendamento e notizie".

TMTG+, aggiunge il prospetto, "fornirà una piattaforma per opinioni conservatrici e/o libertarie e per contenuti altrimenti cancellati da altre trasmissioni televisive e/o piattaforme di streaming digitale".

L'offerta di streaming in abbonamento sarà "simile a Netflix, Disney+ e altre offerte attuali" e nonostante il suo orientamento politico, "TMTG intende produrre o acquisire intrattenimento semplicemente per il bene dell'intrattenimento. La programmazione di TMTG fornirà quindi un'alternativa ai programmi offerti dai servizi di streaming che operano in un ambiente sempre più politicizzato. TMTG non censurerà i creatori di intrattenimento per TMTG+, né insisterà sul fatto che la sua programmazione spinga una particolare ideologia politica".

