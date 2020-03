In arrivo su Rai 4 la seconda stagione di Siren, in prima visione assoluta

Dopo la prima stagione, trasmessa da Rai 4 lo scorso autunno, che ha raggiunto una media del 2,96% di share, con un sorprendente picco di 720.098 spettatori - numeri toccati sulla rete soltanto da Criminal Minds, Gomorra e Game of Thrones - arriva il 9 marzo la seconda stagione di Siren. Gli episodi andranno in onda ogni lunedì in prima serata.

Creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, Siren racconta le avventure degli abitanti della cittadina costiera di Bristol Cove, scossi dall’arrivo di Ryn, giovane donna dal passato misterioso alla ricerca della sorella Donna, che è stata rapita dall'esercito locale. I biologi marini Ben e Maddie scoprono che Ryn e la sorella in realtà sono sirene e aiutano la donna a venire a capo della vicenda.

Nella seconda stagione, Ben e Maddie cercano di ristabilire un contatto con Ryn in seguito agli eventi catastrofici che chiudevano la prima stagione ed Helen scopre un insospettabile lato oscuro che metterà in discussione il passato di Bristol Cove.

Siren è stata accolta favorevolmente dal pubblico grazie al riuscito mix di romanticismo e mistero, oltre che alle suggestive location naturali della Columbia Britannica, in Canada. Su Rotten Tomatoes la serie ha raggiunto un punteggio del 94%. "Siren trasforma la tradizione in uno spettacolo unico e ben organizzato" possiamo leggere sul sito, "che presenta creature mitiche pericolose e violente in una luce sorprendentemente empatica ed eccitante".

L'iconica sirena Ryn è interpretata dalla giovane attrice belga Eline Powell (Game of Thrones, King Arthur: Il potere della spada). Fanno parte del cast anche Alex Roe (The Ring 3), Fola Evans-Akingbola (Black Mirror), Ian Verdun (Lucifer) e Rena Owen (Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni).

Chi non ha mai visto la serie può dare un'occhiata alla prima clip ufficiale di Siren, e al promo della stagione 1.