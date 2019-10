In arrivo la serie animata Deathstroke Knights & Dragons

La CW Seed, rete gratuita della CW e che distribuisce soprattutto serie animate, questa volta arriva con una nuova produzione, interamente dedicata al killer più letale di tutti:Deathstroke: Knights & Dragons è il titolo della nuova serie, che si avvarrà d'un cast d'eccezione, senza però collocarsi all'interno dell'Arrowverse. Perché? Scopriamolo.

La CW ha presentato il personaggio di Slade Wilson/Deathstroke nella serie Arrow come uno dei più mortali nemici di Oliver Queen e , ad inserirsi nella lista dei villain, troviamo anche il gruppo terroristico denominato H.I.V.E. Entrambi saranno al centro delle vicende di Knights & Dragons, l'uno contro dell'altro, e la scelta di affidare il ruolo di Slade a Michael Chiklis potrebbe suggerire che la trama si distacchi completamente dalla serie primogenita dell'Arrowverse, in cui il personaggio di Deathstroke è interpretato da Manu Bennett.

Il progetto nasce dalle penne di J.M. DeMatteis (Constantine: Città dei Demoni) e di Sung Jin Ahn (Niko e la Spada della Luce), rispettivamente scrittore e regista della serie e, almeno per quanto concerne le tecniche d'animazione e il tono generale della storia, la loro presenza spicca nettamente: mantenere una storia in bilico tra azione ed ironia è un obiettivo non facile e non sono in molti ad avere il dono di DeMatteis.

Ma veniamo alla trama. La serie è composta da dodici episodi che esploreranno il passato travagliato di Wilson: dieci anni prima che gli avvenimenti narrati nella serie avessero luogo, Slade commise un errore imperdonabile e fu la sua famiglia a pagarne il prezzo. Adesso la moglie e i figli del killer sono nuovamente minacciati, stavolta dai sicari del gruppo H.I.V.E. e la loro vita dipenderà unicamente dalle sue scelte.

Il cast di Deathstroke: Knights & Dragons vanta star che hanno dato un notevole contributo al mondo dell'home Entertainment: Michael Chiklis (The Shield, Gotham) presterà la voce a Slade/Deathstroke, Sasha Alexander (Dawson’s Creek, Rizzoli & Isles) sarà Addie, Chris Jai Alex (Thundercats Roar) nei panni di Jackal e Faye Mata (“Lego Friends: Ragazze in Missione”) sarà Rose.

La serie andrà in onda solo nei primi mesi del 2020, ma poco ancora si sa sulla data ufficiale, cosa che non si può certo dire delle nuove produzioni CW: per sapere di più sulla premiere di Batwoman o per scoprire il destino dei Titans, continuate a seguirci.