In arrivo anche una serie animata per The Witcher?

La serie tv live-action di Netflix basata sui libri di Andrzej Sapkowski, The Witcher, debutterà tra meno di un mese sulla piattagorma streaming. Ma è possibile che vi sia anche una serie animata in programma?

Il rumor circolava già da un po', e tutt'ora non è altro che un'ipotesi, ma da quanto trasparso in una recente intervista del produttore della serie live-action di Netflix (e non solo), Tomek Bagiński, l'idea di una serie animata di The Witcher potrebbe non essere così astratta.



"Non voglio rivelare troppo, ma chi lo sa se vedremo The Witcher in questo stile. Ad ogni modo, queste cose di cui non vorrei ancora parlare troppo, per il momento" avrebbe detto Bagiński a IGN Poland, secondo quanto tradotto dal Witcher fansite Redanian Intelligence.



Bagiński ha lavorato anche ai videogiochi di The Witcher, quindi non è, come notano anche i colleghi di Comicbook, una domanda poi così assurda da rivolgergli. Ma il produttore non ha negato l'idea, piuttosto ha quasi anticipato che potremmo vedere un simile prodotto in futuro.



Nel frattempo, l'attesa per quanto riguarda la prima stagione di The Witcher si accorcia sempre di più, e presto potremo vedere le versioni in carne e ossa di Ciri, Yennefer e ovviamente Geralt.



I primi 8 episodi di The Witcher saranno disponibili dal 20 dicembre su Netflix.