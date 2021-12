In arrivo una serie biopic su Frank Sinatra, scritta e diretta da Bill Condon!

Di prodotti su Frank Sinatra ce ne sono tanti. Il celebre cantante ha segnato un'epoca con le sue canzoni e la sua voce, diventando una delle presenze più importanti nella cultura pop del XX secolo. Tutti continuano ad ascoltare i suoi brani, diventati ormai dei classici. Adesso sembra che potrebbe arrivare una nuova serie biopic su di lui!

Secondo quanto riportato da Deadline, lo scrittore premio Oscar e regista de La Bella e la Bestia, Bill Condon scriverà, dirigerà e produrrà la serie sul cantante. Ci aspettiamo, ovviamente, che inizi presto una guerra per aggiudicarsela. Ovviamente il suo impegno darà a Condon il completo accesso agli archivi su questa importante personalità dello spettacolo, in modo da portarla nel modo migliore sullo schermo. Certo, non sarebbe la prima volta, perché Sinatra è stato presenze in molti film, serie e documentari con o su di lui, ma ci aspettiamo molto da questo progetto.

Come sappiamo, Frank Sinatra, oltre ad essere un cantante molto famoso, che è arrivato a vendere in carriera circa 150 milioni di dischi, ha lavorato anche come attore, portando a casa molti premi, tra Academy Awards, Golden Globe e Grammy. Tra i più celebri film in cui ha recitato ricordiamo il musical cult Bulli e Pupe.

La sfida che si presenta a Condon è complessa, perché il regista e sceneggiatore avrà l'arduo compito di riportare non solo un grande attore e cantante, ma anche un personaggio la cui vita privata ha fatto parlare quasi quanto quella lavorativa. Staremo a vedere come andrà.