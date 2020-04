In arrivo una serie di candele profumate ispirate a The Witcher

Negli ultimi anni il mondo di The Witcher ha praticamente invaso la nostra vita: libri, videogiochi ed infine la serie TV prodotta da Netflix ci hanno fatto conoscere e amare Geralt, Yennefer, Ciri e tutti i loro compagni di viaggio, al punto che sono in molti a sentirne parecchio la mancanza dopo la fine della prima stagione dello show.

Tra questi c'è anche Burt Gunderson, fan sfegatato della serie che, a quanto pare, non riusciva proprio a resistere all'idea di dover vivere svariati mesi senza la compagnia dei personaggi conosciuti negli episodi visti su Netflix.

Un semplice rewatch però era un'idea troppo semplice per Gunderson, che ha quindi deciso di creare una startup chiamata The Witcher Wax Works e dedita alla creazione di una serie di candele profumate ispirate alle atmosfere della serie con Henry Cavill.

"Ricordo di aver riso, pianto e di essermi preoccupato per i personaggi proprio come se fossi in viaggio con loro. Non sono una persona molto creativa, ma ho sempre avuto un grande talento per gli odori. Ho pensato: 'Perché no?' Non voglio soltanto guardare lo show, voglio poterne sentire l'odore!" ha spiegato Gunderson.

Le candele saranno disponibili in tre diverse essenze: Sad Silk Trader, Destiny (Onion) e The "Okay" Evil, ma non è ancora prevista una data d'uscita ufficiale, per cui non resta che restare in attesa dei prossimi sviluppi.

