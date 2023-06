In arrivo una nuova serie HBO dal creatore di 'Mare Of Easttow': nel cast Mark Ruffalo

La prima stagione di Mare of Easttow ha riscontrato così tanto successo tra pubblico e critica che Kate Winslet non era sicura che una seconda stagione di Mare of Easttow sarebbe stata all'altezza della prima. E sull'onda del successo, PBrad Ingelsby potrebbe essere pronto a una nuova avventura poliziesca su HBO.

Nei piani di Ingelsby c'è una nuova serie TV che incentrerà la narrazione su una task force della polizia: tra i protagonisti figurano Mark Ruffalo, mentre sarà Jeremiah Zagar a dirigere gli episodi. Ingelsby, Ruffalo e Zagar sono anche produttori esecutivi della serie.

Non esiste ancora una data ufficiale per l'inizio della produzione, ma pare che lo sviluppo dello show non inizierà prima del termine dello sciopero della WGA. Per quanto riguarda la trama della nuova serie TV HBO pare che, almeno per il momento, la sinossi sia molto semplice "La serie segue una task force di agenti delle forze dell'ordine e dei criminali che stanno cercando di arrestare". Nessuna notizia in merito all'ambientazione della scena, ma pare che la Pennsylvania sia al momento tra le località in lista.



Dopo Mare of Easttow definito un piccolo capolavoro del piccolo schermo, la prossima serie TV firmata da Brad Ingelsby sarà investita di altissime aspettative: e chissà se una possibile seconda stagione di Omicidio a Easttow possa affrontare anche il tema della brutalità da parte delle forze di polizia.