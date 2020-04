In arrivo una serie con Jovanotti su RaiPlay: Non Voglio Cambiare Pianeta

Jovanotti sbarca su RaiPlay: il celebre cantautore sarà protagonista di una serie tutta sua sulla neonata piattaforma di casa Rai, che già nei mesi scorsi aveva ospitato l'ultimo show di Fiorello. La serie di Jova si chiamerà Non Voglio Cambiare Pianeta e affronterà temi molto cari a Lorenzo.

Il viaggio prima di tutto, in relazione però inevitabilmente con il rapporto con il nostro pianeta: la serie ci porterà infatti in giro per il mondo con Jovanotti, seguendo le tappe del tour che il cantante ha compiuto in sella a una bici nei mesi precedenti allo scoppio dell'epidemia da coronavirus.

"#nonvogliocambiarepianeta è una serie di 15 puntate +1 che uscirà tutta insieme dal 24 aprile su RaiPlay. Tra gennaio e febbraio scorsi ho fatto un viaggio in bicicletta nell’altra parte del mondo. Sono tornato e il mondo era diventato un altro mondo. Ho fatto un viaggio per cercare un po’ di isolamento nella natura. Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa" scrive Lorenzo Cherubini sul suo account Instagram.

"Ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato a questo presente, ma ripensando a quei 4000 km a pedali mi rendo conto che neanche uno di quei km è andato perduto, perché mai come oggi è chiaro a tutti che la nostra vita è un grande viaggio pericoloso nell’ignoto, anche stando chiusi in casa. Con RaiPlay abbiamo scelto di realizzare questa 'serie tv' adesso, di non tenerla ferma, per avere sulla piattaforma un contenuto inedito, leggero, sorprendente che può far piacere a qualcuno che in queste settimane ha voglia di qualcosa di diverso e di nuovo, il primo docutrip musical-avventuroso. Lo stiamo finendo in questi giorni" conclude poi il cantautore.

