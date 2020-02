In arrivo la serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti: Rebecca Breeds sarà Clarice

La notizia ci è appena giunta, ed è sicuramente ottima per gli amanti dell'iconico personaggio di Anthony Hopkins: la CBS è al lavoro su una serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti e a vestire i panni di Clarice Starling sarà Rebecca Breeds... Quale modo migliore di festeggiare se non "piatto di fave e un buon Chianti"?

La serie racconterà gli avvenimenti dell'anno immediatamente successivo alle vicende della pellicola e scaverà a fondo nella vita privata di Clarice, filone mai toccato prima nei capitoli cinematografici: passato e presente s'intrecceranno e faranno da sfondo ai numerosi casi di omicidio e violenza sessuali sui quali indagherà la Starlig.

La giovanissima Breeds, neanche trentenne, è conosciuta ai più per il suo ruolo in The Originals, serie spin-off di The Vampire Diaries, e per le sue apparizioni in Pretty Little Liars e darà un nuovo volto all'agente dell FBI, che viene così descritta da Alex Kurtzman, produttore esecutivo della serie:

"Clarice è brillante, vulnerabile e dotata di una luce interiore che la renderà oggetto di attenzioni da parte di mostri e psicopatici. Il suo complesso profilo psicologico è frutto di un'infanzia turbolenta e il carattere fermo e deciso deriva dalla necessità di scappare dai drammi e dalle violenze familiari che ha sempre tenuto segreti, ma che la tormentano ogni giorno."

La sceneggiatura è frutto del lavoro di Kurtzman e Jenny Lumet e le riprese dell'episodio pilota dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, così da essere terminato entro la fine del 2020.