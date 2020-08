In arrivo Temptation Island nella versione di Alessia Marcuzzi: ecco quando andrà in onda

Torna Temptation Island, con la versione condotta da Alessia Marcuzzi che per quest'anno non avrà volti noti dello spettacolo come già riferito da Maria De Filippi dalle pagine di Gente.

Il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 9 settembre, sarà un'edizione chiaramente sottotono vista la difficile situazione sanitaria ma, la presentatrice assicura che il pubblico si appassionerò molto alle storie dei concorrenti.

La De Filippi assicura anche che saranno rispettate tutte le regole anti-contagio: "I concorrenti sono tutti stati messi in quarantena già dal 10 luglio, e sono stati sottoposti al test sierologico ed eventualmente a tampone. Abbiamo tutti lavorato così per mesi, sotto controllo medico. Abbiamo lavorato con la paura, lo riconosco, ma cosa potevamo fare? La mia società ha molti dipendenti, di certo non potevamo chiudere e andarcene tutti a casa. Bisognava continuare. Lo abbiamo deciso tutti insieme”.

Non si sa con certezza dove si svolgerà il programma visto che un grave incendio ha distrutto in parte il villaggio da cui va in onda ma siamo certo di rivedere alla sua guida la Marcuzzi e proprio in riferimento a lei la moglie di Maurizio ha detto: “Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice in gergo, con persone non ancora famose. Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato. Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto bisogna riportarla alla realtà. La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare”.

La De Filippi poi ha rivelato: “L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle. Doveva darsi un tono, non doveva essere solo la belloccia di turno. Le ho detto di essere se stessa, senza prove, senza copione. A modo suo. E’ stata bravissima”.

Intanto Antonella Elia è stata paparazzata con Pietro Delle Piane. Chissà che questa nuova edizione di Temptation Island non ci dia anche informazioni sul loro conto.