In arrivo una terza stagione per la serie tv con Penn Badgley, You?

I finanziamenti da parte di enti come la California Film Commission possono fare davvero la differenza per alcuni progetti televisivi, e in alcuni casi questi possono aumentare le possibilità di rinnovo di uno show. Sarà così anche per You?

La seconda stagione di You, la serie prodotta da Greg Berlanti (Arrow, Blindspot) e Sera Gamble (Supernatural, The Magicians) con protagonista Penn Badgley (Gossip Girl, Easy A), arriverà il 26 dicembre su Netflix, ma si parla già di una possibile terza stagione.

Nella giornata di oggi sono infatti stati resi noti i destinatari dei fondi assegnati dalla California Film Commission a quei progetti ritenuti meritevoli di finanziamenti, e You è risultato uno di questi, ricevendo più di 7 milioni di dollari (7,213 milioni di dollari, per la precisione). Ciò porterebbe a pensare che, se gli ascolti della nuova stagione saranno soddisfacenti, la terza potrebbe facilmente divenire certezza.

Nella prima stagione, Joe Goldberg (Penn Badgley) era un gestore di una libreria di New York ossessionato dal personaggio interpretato da elizabeth Lail, Beck. Ora, Joe si è trasferito a Los Angeles alla ricerca di un nuovo inizio, e sotto lo pseudonimo di Will Bettelheim, incontrerà Love Quinn (Victoria Pedretti), il suo nuovo oggetto d'interesse. Ma il passato è in agguato...