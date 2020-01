In arrivo The League of Pan, adattamento sviluppato da SyFy della storia di Peter Pan

Sono le principali testate americane di settore a riportare la notizia che informa dello sviluppo da parte di SyFy di un nuovo adattamento del personaggio di Peter Pan creato da James Matthew Barrie nel 1902, che a quanto pare si intitolerà The League of Pan e sarà ambientato all'incirca dieci anni dopo gli eventi del racconto originale.

Sarà una serie limitata e non racconterà dunque le origini dei Bambini dell'Isola che non C'è né l'inizio della storia dell'Eterno Ragazzo. L'obiettivo della produzione e del progetto è ampliare il mondo d'azione, emotivo e contenutistico del racconto, come ad esempio già fatto in modo diverso ma comunque appassionante da Steven Spielberg nel fantastico Hook - Capitan Uncino.



Protagonisti della serie saranno Wendy e i Bambini Sperduti, ormai cresciuti e separati nella vita di tutti i giorni, che si rendono conto di dover tonare all'Isola che non c'è per affrontare uniti una nuova e pericolosa minaccia che ha l'obiettivo di cancellare l'esistenza di quel posto magico. Il ritorno dei ragazzi riaccenderà vecchie rivalità e svelerà segreti taciuti sulla loro precedente permanenza sull'Isola.



Stando alla nota diffusa da SyFy, The League of Pan "esplorerà le dolorose verità della crescita e la consapevolezza che tornare a casa non è mai così semplice come si pensa". Alla sceneggiatura troveremo Brian McCauley Johnson.