In arrivo tre serie animate su Hulu, di cui una dedicata a Madagascar

Hulu, il servizio internet di video su richiesta, dopo l'accordo raggiunto con Dreamworks, ha annunciato che saranno prodotte tre serie TV, tra cui una basata sul celebre film in animazione Madagascar.

La collaborazione pluriennale con Dreamworks Animation porterà anche alla realizzazione di TrollsTopia e The Mighty Ones, prodotti indirizzati al pubblico più giovane e che saranno tutti presentati entro il 2020.

La serie su Magascar, il film del 2005 con Ben Stiller e Chris Rock, sarà intitolata Madagascar: A Little Wild. Di seguito potete leggere la descrizione:

'L'adorabile quartetto composto da Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo rubano la scena in Madagascar: A Little Wild, con la presenza della produttrice esecutiva Johanna Stein (Kung Fu Panda: The Paws of Destiny). Grazie alle loro personalità iconiche, A Little Wild mostra il team, mentre i bambini risiedono nel loro habitat allo zoo di Central Park. Sono piccoli, ma come tutti coloro che arrivano a New York, questi piccoli ragazzi nutrono grandi sogni'.

Questa è la descrizione per la serie The Mighty Ones:

'Dentro ogni cortile è presente un mondo segreto fatto di piccole creature. The Mighty Ones segue le avventure di un gruppo di esse: un ramoscello, un ciottolo, una foglia e una fragola. Questi grandi amici si trovano dentro il cortile poco curato di un trio di esseri umani che scambiano per dei. Nonostante la loro piccola statura, i mighty ones cercheranno sempre di vivere alla grande nel loro mondo selvaggio'.

Infine la descrizione di TrollsTopia:

'TrollsTopia sarà un prodotto completamente originale basato sul celebre franchise di Trolls relativo a Poppy e agli altri incantevoli personaggi del prossimo film Trolls World Tour'.

Vi ricordiamo infine che sulla piattaforma streaming ci saranno una serie sulla guerra in Siria e l'adattamento del romanzo Normal People della scrittrice Sally Rooney.