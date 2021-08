Arrow, 5 differenze enormi tra serie TV e fumetti DC Comics

Vi siete mai chiesti in cosa lo show di successo della CW Arrow differisse dal personaggio di Freccia Verde della DC Comics? Ecco a voi un breve elenco delle 5 differenze più grandi tra la serie televisiva e i celebri fumetti dedicati al supereroe.

Sebbene i produttori di Arrow abbiano fatto di tutto per onorare il materiale originale, qualcosa lo hanno dovuto cambiare per fini narrativi. Oliver Queen ha tirato frecce ai cattivi per quasi 75 anni e ci sono molte informazioni e storie da inserire in un dramma del calibro di Arrow, quindi può anche succedere che qualcosa venga modificato. Ecco le 5 differenze più evidenti:

John Diggle non è mai esistito nei fumetti

Il personaggio dell'attore David Ramsey, John Diggle, è stato creato per lo show e ha dimostrato di essere uno dei preferiti dai fan. Il personaggio è stato originariamente presentato come la guardia del corpo di Oliver e alla fine è diventato una specie di fratello maggiore e occasionalmente un membro della Suicide Squad. La fidata guardia del corpo di Oliver non è mai esistita nei fumetti. Tuttavia, il cognome dello scrittore Andy Diggle di Green Arrow: Year One è stato preso in prestito per lo spettacolo come omaggio al creatore. Diggle è stato introdotto nei fumetti durante la storia di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino.

Felicity Smoak non era un genio dei computer

Felicity Smoak, interpretata da Emily Bett Rickards, è stata presentata per la prima volta come rappresentante IT presso Queen Industries con la quale Oliver si consultava quando aveva bisogno di aiuto sul lato tecnico delle cose. Alla fine, si unì a Ollie e Diggle nella loro guerra al crimine a Starling City. Lei è l'amore non corrisposto di Oliver e di solito rompe la tensione con uno o due barzellette autoironiche. Il nome Felicity Smoak è stato effettivamente utilizzato per un personaggio della DC Comics apparso nei fumetti Firestorm nel 1984 e ha poca somiglianza con il personaggio di Arrow. Questa versione feroce, dai capelli scuri, era il manager di un'azienda di software e un ostacolo costante sia a Firestorm che alla sua identità civile di Ronnie Raymond. Recentemente, il produttore esecutivo di Arrow Andrew Kreisberg ha introdotto una versione di Felicity in The New 52 che assomiglia di più all'incarnazione del personaggio di Emily Bett Rickards nel fumetto Green Arrow.

Thea Queen è un'esclusiva televisiva

Thea Queen di Willa Holland è la sorella minore cronicamente problematica di Oliver Queen. Thea ha trascorso la maggior parte della scomparsa e del ritorno di Oliver festeggiando e godendosi la vita sociale di un'ereditiera viziata, ma in realtà nel fumetto di lei non c'è traccia. Tuttavia, i creatori di Arrow hanno fornito diversi indizi su chi potrebbe diventare un giorno Thea. Il soprannome di Oliver per la sua sorellina è Speedy che allude alla versione a fumetti della spalla principale di Green Arrow. Mentre si allena con Malcolm su Corto Maltese, si fa chiamare "Mia" che potrebbe essere un riferimento a Mia Deardon, che ha assunto il ruolo di Speedy nei fumetti.

Quentin Lance è un personaggio marginale

Capitano/Detective/Sergente/Ufficiale Quentin Larry Lance, interpretato da Paul Blackthorne, è il padre di Laurel e Sara Lance e il poliziotto irascibile che di solito ha a che fare con il vigilante Arrow. Sebbene originariamente deciso a fermare il vigilante, si fida di Arrow e lo aiuterà a fermare i cattivi quando può. Nei fumetti Larry Lance è il padre di Dinah Lance, ma oltre a quello, in Green Arrow, non ha nessun altro importante ruolo.

L'importanza di Black Canary

Sara Lance, interpretata da Caity Lotz, è la sorella minore di Laurel e si credeva persa in mare con Oliver quando la loro barca è affondata. Dopo essere stata catturata da Anthony Ivo, viene nuovamente strappata via da Oliver e inizia ad allenarsi con Nyssa al Ghul nella Lega degli Assassini. Quando torna a Starling City, assiste Oliver nella sua crociata per ripulire Glades e fermare Slade Wilson. Sara Lance non compare affatto nei fumetti. Tuttavia, Sara è stata la prima Canary e poi ha consegnato il mantello a Laurel. Questo potrebbe essere un omaggio a come Dinah Drake ha addestrato sua figlia, Dinah Lance, a diventare la futura Black Canary.

