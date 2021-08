Arrow: 5 motivi per cui Freccia Verde è meglio di Occhio di Falco

Freccia Verde è apparso per la prima volta nel novembre 1941 in More Fun Comics #73 della DC di Mort Weisinger e George Papp. Occhio di Falco, invece, fece la sua prima comparsa in Marvel Comics nel settembre 1964 in Tales of Suspense #57 di Stan Lee e Don Heck.

Da quel momento, entrambi gli eroi hanno interpretato i migliori arcieri per storie di fumetti delle loro rispettive case editrici. Tuttavia, Freccia Verde e Occhio di Falco sono molto diversi: il primo è un uomo che combatte per i problemi sociali rifiutandosi di seguire l'esempio di nessuno. Occhio di Falco è un giocatore di squadra in tutto e per tutto, che lavora per gli Avengers e lo S.H.I.E.L.D. dimostrando di essere un soldato tanto quanto un eroe. Tuttavia, ecco perché Freccia Verde è meglio di Occhio di Falco.

Lavora per rendere migliore la città partendo dal basso

Freccia Verde non si è mai sentito a suo agio a lavorare in squadra. Chiunque abbia visto Arrow su The CW ha potuto conoscere molto bene quella parte della sua personalità. Oliver Queen, sia nei fumetti che nella serie, ha combattuto per le strade per proteggere le persone comuni. Non gli importava delle invasioni aliene e degli scontri con i supercriminali. Voleva aiutare le persone che non avevano Superman e Batman che gli guardavano le spalle e per questo motivo è stato uno degli eroi più nobili della DC.

È sempre stato coerente con se stesso

C'è stato un tempo in cui Occhio di Falco divenne uno degli Avengers preferiti dai fan poiché era uno dei pochi Vendicatori senza poteri e l'unico che si ribellava all'autorità dimostrando di essere un faro per tutti quei ragazzi normali che sognano di essere dei supereroi. Nel corso del tempo, però, il personaggio ha iniziato a perdere credibilità accettando decisioni che un tempo avrebbe rifiutato con riluttanza. Freccia Verde non l'ha mai fatto, ha sempre seguito la sua testa anche opponendosi a Batman o finendo per scagliare una freccia di kryptonite contro Superman.

Era un sopravvissuto addestrato

Occhio di Falco era da solo da bambino, ma finì per essere preso dal Circo del Crimine. Li ha lasciati e si è unito a Black Widow prima di unirsi ai Vendicatori. Sembrava avere sempre qualcuno alle spalle per ricevere i giusti insegnamenti, mentre Freccia Verde è diventato un grande combattente in modo diverso. Oliver Queen ha dovuto imparare da solo finendo su un'isola deserta dopo un incidente. Bloccato su quell'isola per un anno con solo arco e frecce a difendersi, fu lì che imparò a combattere come un eroe.

La coscienza morale della Justice League

Occhio di Falco era una testa calda ribelle quando ha iniziato con gli Avengers. Discuteva e litigava con gli altri membri, ma spesso era a causa della sua immaturità. Freccia Verde era lo stesso, ma non aveva nulla a che fare con l'immaturità. Oliver Queen ha sempre avuto una forte moralità e non avrebbe mai accettato che la Justice League prendesse una decisione discutibile. Ogni volta che l'ago pendeva verso una direzione immorale, specialmente quando si trattava di Batman o Hawkman, Freccia Verde li metteva a loro posto. Come sanno i fan dei fumetti, lui e Lanterna Verde sono sempre stati migliori amici, ma è arrivato persino a tenergli testa quando ha capito che il poliziotto spaziale stava superando un grave limite.

Combatte per i suoi valori

Occhio di Falco ha sempre combattuto per ciò che era giusto e si batte per la legge. Tuttavia, la sua morale impallidisce rispetto a Freccia Verde. Oliver Queen non difende solo la legge, ma combatte per ciò che crede sia giusto. Questa è una diretta conseguenza di quanto detto finora, tanto che i lettori spesso etichettano il personaggio come il supereroe liberale della DC in quanto combatte per questioni sociali. Ad esempio, anche se nessuno infrange la legge, Freccia Verde è lì per difendere la città o l'ambiente circostante.

Siete d'accordo?