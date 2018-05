Arrow 6: il finale di questa stagione è molto più scioccante del previsto!

La notizia che segue contiene numerosi spoiler della sesta stagione di Arrow. In particolare dell'episodio finale di stagione. Se non volete leggere anticipazioni, non proseguite otre.

Per poter sconfiggere il grande villain di stagione, Ricardo Diaz, Oliver ha fatto un accordo con l'agente Samanda Watson e con l'FBI: grazie all'agente, Oliver è stato in grado di far uscire il gangster fuori città, eliminare l'esercito di Diaz e scoprire la sua rete segreta di contatti. L'unico problema è che Diaz è sopravvissuto ed è fuggito da Star City. L'accordo però, prevedeva che poi, alla fine di tutto, Oliver sarebbe andato in prigione, visto che la Watson ha cercato di esporlo come Freccia Verde per tutto il corso della stagione.

Ed è proprio lì che va a finire Ollie: in galera, e presumibilmente, a vita!

Ma non solo: Queen litiga praticamente con tutti i membri del team Arrow, tranne che con Curtis, e perde un caro amico, Quentin Lance. Ad ucciderlo è Diaz. Il villain infatti gli spara mentre Lance cerca di proteggere la sua "figlia" di terra 2, Laurel, e poi muore in ospedale, a causa di mancanza d'ossigeno.

Insomma, molti twist, colpi di scena incredibili e tante domande irrisolte che ci trascinano direttamente verso un discreto hype per la settima stagione, che stavolta attendiamo con molta attenzione, contrariamente (forse), a quanto avvenuto negli anni precedenti.

A voi è piaciuto quest'ultimo episodio? Diteci cosa pensate anche della stagione in generale, nei commenti, qui sotto!