Arrow 6: le foto tratte da Promises Kept anticipano l'arrivo di un nuovo villain

Il network televisivoha rilasciato un corposo set di scatti tratti dal prossimo episodio di, intitolato ”Promises Kept”, che a giudicare dalle immagini promette tanta azione e un pericoloso colpo di scena...

Attenzione possibile Spoiler

La puntata vedrà Slade Wilson/Deathstroke (Manu Bennett) faccia a faccia col figlio perduto, Joe: creduto prigioniero, se non addirittura morto, il ragazzo è invece a capo di una banda di mercenari dai fini tutt’altro che nobili! Questa sconcertante rivelazione, già avvenuta al termine dell’episodio di giovedì scorso, metterà in grave periodo sia Oliver Queen (Stephen Amell) che l’amico/rivale Slade, il quale tenterà di riconciliarsi col rancoroso primogenito.



In ”Promises Kept” vedremo inoltre John Diggle (David Ramsey) ed il resto del Team Arrow alle prese col nuovo villain giunto a Star City: Ricardo Diaz (Kirk Acevedo), anche noto come “Il Drago”. Sebbene l’episodio rappresenti la prima comparsa ufficiale del personaggio all’interno del sempre più vasto Arrowverse, i fan dei fumetti DC Comics avranno di certo intuito quanto il villain rappresenti la versione televisiva del Richard Dragon cartaceo.



Incalzato sull’argomento, Guggenheim avrebbe appunto dichiarato: “Quel che amo della nostra interpretazione di Richard è che ha i piedi per terra. Non è un antagonista appariscente, non indossa un costume, ed è un signore del crimine alla Tobias Church. Tobias ha fatto parte dello show solo per cinque episodi, di conseguenza eravamo molto interessati alla prospettiva di introdurre un signore del crimine fantastico, ma soprattuto duraturo. Qualcosa che non abbiamo mai avuto, finora.”

Diz potrà anche essere diverso dai precedenti nemici del Team Arrow, ma le foto e il tatuaggio sul suo collo attribuiscono al personaggio un aspetto alquanto nefasto che, siamo certi, rispecchi adeguatamente la pericolosa natura del forminabile villain.