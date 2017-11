Arrow 6: l'identità del misterioso 'Vigilante' è stata finalmente svelata!

Dopo un lungo anno di speculazioni e rinvii, uno dei più grandi misteri diè stato finalmente svelato: l’episodio trasmesso ieri notte ha infatti rivelato l’identità del misterioso individuo ‘’ che da tempo si aggira per le strade di Star City!

Attenzione possibile Spoiler

Come promesso dai produttori del serial, il personaggio introdotto nella scorsa stagione di Arrow è infine tornato in azione, mostrando ai personaggi il volto nascosto dietro la maschera. Si tratta di Vincent Sobel, un detective della polizia creduto a lungo morto, nonché precedente fidanzato della bella Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy)!



La prima “comparsa” del personaggio era già avvenuta infatti lo scorso anno, nel flashback che ci mostrò come Dinah ottenne i suoi poteri metaumani: in quelle particolari circostanze, i due erano stati catturato dal criminale Sean Sonus, il quale sparò a Vincent un attimo prima che l’acceleratore di particolare di Central City esplodesse, donando a Dinah il suo caratteristico urlo sonico.



Ma come reagirà il Team Arrow a questa sconcertante rivelazione? Stando a quanto dichiarato dalla Harkavy, Dinah, che nello scorso episodio avrebbe potuto catturarlo, cercherà di mantenere il segreto, almeno per il momento: “Non credo che mantenere i segreti faccia parte della sua natura, ma questa volta terrà la bocca chiusa per proteggersi. […] Prima di parlarne vorrà capire cosa stia realmente accadendo. Io spero non ci voglia molto, ma lei si prenderà il tempo necessario.”



Dal momento che Dinah ha indossato la maschera proprio per vendicare la morte dell’amato Vincent, ci aspettiamo che questa rivelazione abbia interessanti ripercussioni su di lei.

La sesta stagioe di Arrow torna giovedì prossimo. Avete già visto il promo rilasciati stamani dal network statunitense The CW?