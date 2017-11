Arrow 6: è online il promo della nuova puntata "Thanksgiving" Che succederà?

Arrow è in onda con la sua sesta stagione su. Adesso è stato rilasciato il promo del nuovo episodio, il settimo, intitolato "Thanksgiving".

Attenzione SPOILER!



Durante questa sesta stagione di Arrow, Oliver (Stephen Amell) si è preso una pausa dal suo ruolo di vigilante per stare un po' in famiglia. In questo episodio in arrivo, il settimo, lui, William e Felicity decidono di festeggiare tutti insieme il giorno del Ringraziamento ma, come spesso accade nella serie, qualcosa accade e la cena viene interrotta improvvisamente. Per colpa di chi, vi chiederete vi? Beh, c'è un ritorno particolare a Star City...

Date pure un'occhiata al promo del nuovo episodio e ricordate che Arrow torna tutti i giovedì su CW.