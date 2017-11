Arrow 6: secondo Stephen Amell, Slade Wilson sarebbe "una brava persona"!

Dopo la sconvolgente decisione presa da(Stephen Amell) nelle battute conclusive della scorsa stagione di, il rapporto fra l’arciere di smeraldo ed ilnoto comeappare piuttosto cambiato e i fan si domandano quanto possa durare questo status quo. Sentiamo cosa ne pensa Amell!

Attenzione possibile Spoiler

Incalzato sull’argomento e sul recente coinvolgimento di Deathstroke, Stephen Amell ha affermato che Oliver comprende i passati errori commessi dall’amico/rivale, i quali sarebbero stati dettati dall’influenza del portentoso siero noto come “mirakuru”.



“Ho pensato subito che lo script li stesse riportando a com’erano quando li avete conosciuti nella prima stagione, nella sua parte finale, o anche negli episodi iniziali della seconda, sull’isola [di Lian Yu]. Oliver comprende perfettamente che Slade era influenzato da qualcosa. Non era in sé. Detto questo, ciò che è stato non può essere disfatto. Mai. Quindi… Mi fido DAVVERO quando [di Slade] quando è perfettamente in sé? Sì. Posso contare su di lui? Certo. Ci berremo una birra assieme una volta terminata la ricerca di suo figlio? No. Probabilmente no. Ci sono cose che non posso proprio perdonargli. Penso che nel profondo, Oliver ritenga che Slade sia una brava persona.”



Iniziato già la scorsa settimana, il viaggio dei due acerrimi rivali di casa DC Comics si è concluso la scorsa notte, quando Slade ha incontrato suo figlio Joe Wilson (Lian Hall) e, in seguito ad una serie di eventi, si è ritrovato a doverlo affrontare in combattimento. Proprio durante l'acceso duello, l’amico dell'attuale sindaco di Star City ha scoperto di avere un secondo figlio di cui ignorava persino l'esistenza...



Voi cosa ne pensate del personaggio interpretato da Bennett e del “rinnovato” legame fra Slade e Oliver? Soprattutto, quanto ancora potrà durare questa pace? Arrow torna giovedì prossimo sulla rete The CW e sembra proprio che Oliver Queen finirà dietro le sbarre!