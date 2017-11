Arrow 6: Stephen Amell ci parla di Bruce Wayne e di una sua recente trovata

, l’indiscussa star di, era entusiasta tanto quanto i fan di nominare, in un recente episodio del serial, il personaggio di Bruce Wayne . Ma questo evento cosa comporta per l’ Arrowverse ? Bruce Wayne è destinato a comparire anche sulla rete

Durante un’intervista rilasciata direttamente sul set di Arrow, Amell ha rivelato che la decisione di menzionare l’alter ego del Cavaliere Oscuro sia stata proprio una sua trovata. L’idea gli sarebbe balenata in mente subito prima dello scorso Comic-Con, in piena estate, ed è stato durante il party organizzato da DC Comics che l’attore ha ottenuto il via libera dalle alte sfere.



Queste sono state le sue parole sull’argomento: “È stato molto divertente; la versione originale dello script, preparata subito prima del Comic-Con, vedeva Oliver fare qualche nome famoso. Nemmeno ricordo chi avrei dovuto menzionare; credo si trattasse di Justin Bieber. Così ci ho pensato e mi sono detto “È una grande opportunità”. Ne ho parlato con Greg Berlanti, e lui ha risposto “Penso che dovrai chiederlo direttamente a Geoff Johns. Probabilmente avrai più fortuna di quanta ne avrei io”. […] Non riuscivo a rintracciarlo, così mi sono ritrovato a parlarne con Peter Roth, Diane Nelson e Kevin Tsujihara.”



Amell ha poi ammesso quanto la trilogia del Cavaliere Oscuro sia stata fonte di ispirazione per i produttori di Arrow, come fatto più volte notare dai fan che si lamentavano delle somiglianze fra Bruce Wayne e la versione televisiva di Oliver Queen.



L’attore ha infine confermato di non sapere se il personaggio comparirà mai nel serial, rivelando di aver riflettuto molto su questa eventualità e sul ruolo che Bruce potrebbe ricoprire all'interno del serial: “Ho sempre pensato che Bruce Wayne sarebbe un interessante alleato nello show, meglio ancora se fosse un antagonista. Questo non significa che sia il cattivo, ma semplicemente che i due potrebbero non piacersi a vicenda.”

Vorreste anche voi il Cavaliere Oscuro facesse parte dell'Arrowverse o siete dell'avviso che la sua presenza non sia necessaria?